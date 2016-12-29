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  • 29.12, 18:32
Петербургские ветеринары дали советы, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак. Новый год, Санкт-Петербург, ветеринария, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские ветеринары дали советы, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак

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Петербургские ветеринары дали советы, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак

Петербургские ветеринары дали советы, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак

Петербургские ветеринары дали советы, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак

    Салют, фейерверки и бенгальские огни становятся серьезным испытанием для домашних питомцев. Как уберечь их от стресса и минимизировать ущерб здоровью, выяснила корреспондент НТВ.

    Елочная мишура, пробка от шампанского, кость из студня, 40-сантиметровая вилка для барбекю, съеденная, вероятно, вместе с мясом четырехмесячным бульмастифом. Чего только не проглатывают домашние питомцы в новогодние праздники. Понять собак и кошек, желающих присоединиться к торжествам, наверное, можно. Тут самое главное — вовремя понять, что происходящее с животными — не последствия переедания, которое с ними тоже случается.

    Ветеринары сейчас настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. И даже если владелец не был свидетелем шалостей своего питомца и не видел, как тот заглатывал елочный шар, лучше перестраховаться и обратиться к специалистам, которые уже начали принимать пациентов с новогодними симптомами.

    Дмитрий Сыроквашин, хирург городской ветеринарной станции: «Чаше проглатывают украшения и игрушки молодые животные — котята и щенки до года. Бывают пациенты и 8-летнего возраста. У нас была собака, которая три Новых года подряд что-то съедала».

    Такие шалости обычно заканчиваются операцией. Потому, что переварить новогодние игрушки или аксессуары с праздничного стола собачий организм не может. Кошки, предпочитающие более изысканные украшения, тоже частые новогодние пациенты хирургов. Количество съеденного ими на каникулах «дождика», наверное, исчисляется килограммами. Хотя плохое самочувствие может объясняться и элементарным обжорством.

    Даже если животным достались угощения, Новый год для них всё равно больше стресс, чем праздник. Из-за продолжающихся сутками фейерверков. Большинство панически боится грохота петард. И любящим хозяевам советуют ограничить на Новый год свободу питомцам: гулять только на поводке и ошейник потуже застегивать.

    Это только кажется, что пятимесячный английский бульдог Семён — само спокойствие. Невозмутим даже на рентгеновском столе, но стоит взорваться хлопушке, и он забивается в дальний угол.

    Подробнее — в видеоматериале корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

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