Московского подростка арестовали за убийство 10-летнего брата

Черемушкинский суд Москвы принял решение об аресте
Интерфакс».
17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своего младшего брата.
Напомним, тело 10-летнего ребенка было обнаружено вечером 27 декабря в квартире одного из домов на Ломоносовском проспекте. Было установлено, что мальчика задушили.
дал признательные показания. Сейчас причина его поступка выясняется. Известно лишь, что после того как мать обнаружила тело младшего сына, старший не позволял ей вызвать полицию и жестоко избил.
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