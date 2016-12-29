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  • 29.12, 18:33

Московского подростка арестовали за убийство 10-летнего брата

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Московского подростка арестовали за убийство 10-летнего брата

Московского подростка арестовали за убийство <nobr>10-летнего</nobr> брата

Черемушкинский суд Москвы принял решение об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своего младшего брата.

Под стражей подросток останется до 28 февраля, сообщает «Интерфакс».

Напомним, тело 10-летнего ребенка было обнаружено вечером 27 декабря в квартире одного из домов на Ломоносовском проспекте. Было установлено, что мальчика задушили.

По подозрению в убийстве был задержан 17-летний брат погибшего ребенка. Молодой человек уже дал признательные показания. Сейчас причина его поступка выясняется. Известно лишь, что после того как мать обнаружила тело младшего сына, старший не позволял ей вызвать полицию и жестоко избил.

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