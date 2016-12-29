Cassini прислал уникальный снимок похожего на картофелину спутника Сатурна

Космический аппарат Cassini прислал уникальный снимок спутника Сатурна Пандоры, снятый с рекордного близкого расстояния.
Благодаря новым снимкам ученые смогут лучше понять, как Пандора была сформирована, а также выяснить ее состав. На сегодня известно, что диаметр спутника не превышает 84 километров, при этом Пандора имеет достаточно низкую плотность и высокую отражательную способность. Поэтому считается, что она пористая и состоит из водяного льда.
Полный оборот вокруг планеты Пандора совершает на расстоянии более 141 тысячи километров за 15 земных часов.
Как сообщает сайт Вести.Ru, Cassini провел в космосе два десятилетия, сейчас его миссия близится к завершению. В настоящее время аппарат «ныряет» сквозь кольца Сатурна, чтобы напоследок прислать на Землю больше снимков и информации. После этого зонд максимально сблизится с планетой и в сентябре 2017 года, когда закончится топливо, «утонет» в атмосфере гиганта.
Комментарии