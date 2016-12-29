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  • 29.12, 18:32

Cassini прислал уникальный снимок похожего на картофелину спутника Сатурна

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Cassini прислал уникальный снимок похожего на картофелину спутника Сатурна

Cassini прислал уникальный снимок похожего на картофелину спутника Сатурна

Cassini прислал уникальный снимок похожего на картофелину спутника Сатурна
  • Фото: NASA Jet Propulsion Laboratory

    • Космический аппарат Cassini прислал уникальный снимок спутника Сатурна Пандоры, снятый с рекордного близкого расстояния.

    На фотографии, сделанной с расстояния в 40500 километров, видно, что Пандора немного похожа на картофелину, на ее поверхности хорошо видны два крупных кратера. По данным ученых, их диаметр составляет до 30 километров.

    Благодаря новым снимкам ученые смогут лучше понять, как Пандора была сформирована, а также выяснить ее состав. На сегодня известно, что диаметр спутника не превышает 84 километров, при этом Пандора имеет достаточно низкую плотность и высокую отражательную способность. Поэтому считается, что она пористая и состоит из водяного льда.

    Полный оборот вокруг планеты Пандора совершает на расстоянии более 141 тысячи километров за 15 земных часов.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, Cassini провел в космосе два десятилетия, сейчас его миссия близится к завершению. В настоящее время аппарат «ныряет» сквозь кольца Сатурна, чтобы напоследок прислать на Землю больше снимков и информации. После этого зонд максимально сблизится с планетой и в сентябре 2017 года, когда закончится топливо, «утонет» в атмосфере гиганта.

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