#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 18:32
Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество. Новый год, Рождество, Санкт-Петербург, метро, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество

комментировать

Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество

Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество

    Схему работы городского общественного транспорта в праздничные дни озвучили в Петербурге.

    Петербургское метро будет работать всю новогоднюю ночь без перерыва. Правда, некоторые вестибюли всё же закроют. Их список можно уточнить на сайте метрополитена.

    В пресс-службе обращают внимание горожан на то, что в кассах с 1 до 3 часов ночи 1 января можно будет купить только жетоны и только за наличные. Но пройти можно будет и по проездным. Аналогичная схема будет действовать и в ночь с 6 на 7 января.

    Кроме метро в новогоднюю ночь будут работать и автобусы. В общем, свободу передвижения по праздничному городу постарались обеспечить максимальную. Ведь программа рассчитана до 4 утра. Финальным аккордом станет новогодний салют, который дадут с городских набережных.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru