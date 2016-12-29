Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество

Схему работы городского общественного транспорта в праздничные дни озвучили в Петербурге.

Петербургское метро будет работать всю новогоднюю ночь без перерыва. Правда, некоторые вестибюли всё же закроют. Их список можно уточнить на сайте метрополитена.В пресс-службе обращают внимание горожан на то, что в кассах с 1 до 3 часов ночи 1 января можно будет купить только жетоны и только за наличные. Но пройти можно будет и по проездным. Аналогичная схема будет действовать и в ночь с 6 на 7 января.Кроме метро в новогоднюю ночь будут работать и автобусы. В общем, свободу передвижения по праздничному городу постарались обеспечить максимальную. Ведь программа рассчитана до 4 утра. Финальным аккордом станет новогодний салют, который дадут с городских набережных.