Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество

Схему работы городского общественного транспорта в праздничные дни озвучили в Петербурге.
В пресс-службе обращают внимание горожан на то, что в кассах с 1 до 3 часов ночи 1 января можно будет купить только жетоны и только за наличные. Но пройти можно будет и по проездным. Аналогичная схема будет действовать и в ночь с 6 на 7 января.
Кроме метро в новогоднюю ночь будут работать и автобусы. В общем, свободу передвижения по праздничному городу постарались обеспечить максимальную. Ведь программа рассчитана до 4 утра. Финальным аккордом станет новогодний салют, который дадут с городских набережных.
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