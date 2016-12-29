Военные пенсионеры пикетируют штаб Западного округа

Отставные военные вышли с пикетом на Дворцовую площадь Петербурга. Они уже не могут жить в своей полуразвалившейся квартире без отопления и воды.живут в разваливающейся расселенной девятиэтажке. В доме орудуют мародеры, нет отопления, горячей воды. А неделю назад отключили и холодную.
Из всех благ цивилизации осталось только электричество. До 1 декабря пенсионерам обещали дать другое жилье в маневренном фонде. Но до сих пор ничего не изменилось. Тем временем коммунальщики продолжают исправно присылать счета, а восстанавливать водоснабжение советуют самостоятельно.
Девятиэтажный дом затрещал по швам в прошлом году. Тогда Минобороны предложило семье Григораш на выбор две квартиры в Каменке — временно и с условием отказа от прежнего жилья.
Но, по словам отставных военных, в одном помещении кто-то поселился. Второе было в удручающем состоянии, а ремонтировать его не на что. Если вопрос не решится и на этот раз, пенсионеры говорят, что готовы пойти на крайние меры и объявить голодовку.
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