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  • 29.12, 18:33

Президент Филиппин назвал американских послов шпионами ЦРУ

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Президент Филиппин назвал американских послов шпионами ЦРУ

Президент Филиппин назвал американских послов шпионами ЦРУ

Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал данные о возможных попытках США организовать его свержение.

Как сообщает Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте снова выступил с резкой критикой в адрес США. На этот раз он назвал большинство американских послов шпионами, сильная сторона которых — подрыв правительств.

Выступая на местном телевидении, Дутерте прокомментировал данные о возможных попытках США организовать его свержение. При этом он отметил, что каких-либо разведданных на этот счет не имеет.

Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Большинство послов США, не все, не являются действительно профессиональными послами, они в то же время шпионят и имеют связи с ЦРУ».

Ранее газета The Manila Times писала, что бывший посол США в Маниле Филип Голдберг подготовил несколько стратегий по дестабилизации правительства Дутерте. В план входит поддержка оппозиции, влияние на СМИ, военную сферу, соседние страны, чтобы изолировать государство в экономическом плане.

Напряженные отношения между странами возникли после заявления президента США Барака Обамы, который выразил обеспокоенность гибелью более 2 тысяч человек в ходе борьбы с преступностью после прихода Дутерте к власти. В ответ лидер Филиппин назвал Обаму «сукиным сыном». После этого Белый дом отменил двустороннюю встречу лидеров стран, и следом американское агентство по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation отложило голосование по предоставлению гранта Филиппинам. Тогда Дутере заявил: «око за око», страна «может выжить и без американских денег», и он готов аннулировать соглашение о размещении американских военных баз на Филиппинах.

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