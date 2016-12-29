Президент Филиппин назвал американских послов шпионами ЦРУ

Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал данные о возможных попытках США организовать его свержение.Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте снова выступил с резкой критикой в адрес США. На этот раз он назвал большинство американских послов шпионами, сильная сторона которых — подрыв правительств.
Выступая на местном телевидении, Дутерте прокомментировал данные о возможных попытках США организовать его свержение. При этом он отметил, что каких-либо разведданных на этот счет не имеет.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Большинство послов США, не все, не являются действительно профессиональными послами, они в то же время шпионят и имеют связи с ЦРУ».
Ранее газета The Manila Times писала, что бывший посол США в Маниле Филип Голдберг подготовил несколько стратегий по дестабилизации правительства Дутерте. В план входит поддержка оппозиции, влияние на СМИ, военную сферу, соседние страны, чтобы изолировать государство в экономическом плане.
Напряженные отношения между странами возникли после заявления президента США Барака Обамы, который выразил обеспокоенность гибелью более 2 тысяч человек в ходе борьбы с преступностью после прихода Дутерте к власти. В ответ лидер Филиппин назвал Обаму «сукиным сыном». После этого Белый дом отменил двустороннюю встречу лидеров стран, и следом американское агентство по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation отложило голосование по предоставлению гранта Филиппинам. Тогда Дутере заявил: «око за око», страна «может выжить и без американских денег», и он готов аннулировать соглашение о размещении американских военных баз на Филиппинах.
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