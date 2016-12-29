Крупнейший инвестор порта Усть-Луга «приплыл» в следственный изолятор ФСБ

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал до 21 января 2017 года бизнесмена Валерия Израйлита.

В Петербурге взят под стражу председатель совета директоров «Компании Усть-Луга». Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело ведет следственная служба ФСБ.Валерий Израйлит — один из богатейших и могущественных людей Петербурга и Ленинградской области, глава союза промышленников и предпринимателей 47-го региона, без преувеличения, фигура федерального масштаба.Деньги в возведение едва ли не важнейшего порта страны на берегу Финского залива вкладывало не только государство, но и структуры, принадлежащие людям, которых эксперты неизменно называют приближенными президента.о том, куда подозрительно уплыли полтора миллиарда.Офис «Компании Усть-Луга» на Шпалерной улице весьма презентабельный, находится в самом центре Петербурга в историческом здании. Однако у фирмы с миллиардными оборотами нет даже таблички. Может, публичность и внимание посторонних организации компании просто ни к чему?Зато от управления ФСБ до штаб-квартиры ОАО «Усть-Луга» пара сотен метров по Шпалерной. Девелопера и строителя одноименного порта чекисты, можно сказать, взяли на абордаж. Столь важная компания, очевидно, должна оставаться на плаву, интересовал силовиков капитан бизнеса. Даже обыск в офисе проходил предельно деликатно., директор по внешним связям ОАО «Компания „Усть-Луга“»: «К сожалению, в существующих экономических реалиях обыски в столь крупных компаниях не редкость. Мы надеемся на скорейшее урегулирование вопроса. На экономическом состоянии компании это не сказывается. Валерий Соломонович Израйлит — председатель совета директоров компании».И не простой компании. ОАО «Компания „Усть-Луга“» (кстати, не надо путать со стивидорным оператором «Морской порт „Усть-Луга“») — фактически реализовала задачу, поставленную на самом что ни на есть командном мостике страны. Государству был нужен крупнейший торговый порт на Балтике, задействованный в том числе и в перевалке нефтепродуктов.Правда, не всё шло гладко. В 2012-м, например, обрушился причал компании «Роснефтьбункер», принадлежавший структурам Геннадия Тимченко — предпринимателя и, почти без сомнения, близкого товарища президента.Виновником происшествия сочли компанию, аффилированную с Валерием Израйлитом, которая занималась дноуглубительными работами. Впрочем, какие именно обстоятельства потопили репутацию бизнесмена уголовным делом, пока не сообщается.Источники Агентства журналистских расследований говорят о полутора миллиардах рублей, выведенных на Виргинские острова. И тут уже не важно, американские или британские, — всё недружественные юрисдикции. Выводы в бизнес-кругах и, в первую очередь, Ленинградской области делают из другого. Из самого факта того, что фигура масштаба Израйлита «причалила» в следственный изолятор во внутреннем дворе управления ФСБ, бывшую тюрьму НКВД, кстати., заместитель директора Агентства журналистских расследований: «Есть фраза одного моего хорошего знакомого. Он миллиардер, человек, вхожий в очень серьезные кабинеты. Однажды он мне сказал: „Женя, фраза «Все там будем» приообретает новый смысл“».По слухам, Валерий Израйлит в СИЗО дает показания. Признательные или совсем иные — неизвестно. В то же время в правительстве Ленинградской области заявили: арест председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» не помешает организации погасить более чем полумиллиардный долг перед бюджетом.До этого региональные власти прикрыли девелопера порта от претензий банкиров, заплатив за него по счетам. Деталь, говорящая о невероятной способности Валерия Израйлита маневрировать в пучине претензий и конфликтов. Но даже она теперь вряд ли поможет ему остаться в свободном плавании.