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  • 29.12, 18:33

Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

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Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).

Функции упраздняемого агентства передаются Минобороны. Также в министерство переходят сотрудники Спецстроя.

Завершить организационно-штатные мероприятия президент поручил до 1 июля 2017 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, в связи с упразднением Спецстроя правительству предстоит подготовить соответствующий законопроект, а также обеспечить решение организационных, финансовых и материально-технических вопросов.

Отметим, что ранее о грядущей ликвидации Спецстроя сообщали СМИ. Отмечалось, что поводом для этого решения стали многочисленные претензии к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине. В частности, ликвидацию Спецстроя связывали с нарушениями, допущенными при строительстве космодрома Восточный.

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