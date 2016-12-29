Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Завершить организационно-штатные мероприятия президент поручил до 1 июля 2017 года, сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, в связи с упразднением Спецстроя правительству предстоит подготовить соответствующий законопроект, а также обеспечить решение организационных, финансовых и материально-технических вопросов.
Отметим, что ранее о грядущей ликвидации Спецстроя сообщали СМИ. Отмечалось, что поводом для этого решения стали многочисленные претензии к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине. В частности, ликвидацию Спецстроя связывали с нарушениями, допущенными при строительстве космодрома Восточный.
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