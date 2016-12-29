Путин поручил ограничить выдачу потребительских кредитов должникам

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России подготовить предложения по ограничению выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой задолженностью.

Глава государства поручил представить предложения об установлении обязанности финансовых организаций проводить проверку потенциальных заемщиков на наличие обязательств по взятым ранее кредитам, сообщает пресс-служба Кремля., президент РФ: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России».Поручение президента должно быть исполнено до 1 марта 2017 года.К тому же сроку Путин поручил подготовить предложения об ограничении прав кредитора на истребование долгов по потребительскому кредиту в случае, если на момент кредитования соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, установленное Центробанком.Поручения даны по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта «Форум действий».