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  • 29.12, 17:01
В России встретят теплый Новый год. Москва, Новый год, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В России встретят теплый Новый год

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В России встретят теплый Новый год

В России встретят теплый Новый год

    О том, какая погода ждет нас в предстоящие праздники, сегодня рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Если верить синоптикам, новогодней сказки за окном жители большей части страны не увидят: атмосфера обещает быть теплой как в фигуральном, так и в буквальном смысле.

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Повсеместно температура будет существенно выше нормы. Не просто красный, а такой махрово-красный цвет занимает три четверти территории нашей страны. Это значит, что температура будет существенно выше нормы — на 6, 8, даже 10 градусов».

    Похолодание наступит лишь на третий день нового года. А уже к середине января в Центральную Россию придут настоящие крещенские морозы.

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