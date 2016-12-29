В России встретят теплый Новый год

О том, какая погода ждет нас в предстоящие праздники, сегодня рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если верить синоптикам, новогодней сказки за окном жители большей части страны не увидят: атмосфера обещает быть теплой как в фигуральном, так и в буквальном смысле., директор Гидрометцентра РФ: «Повсеместно температура будет существенно выше нормы. Не просто красный, а такой махрово-красный цвет занимает три четверти территории нашей страны. Это значит, что температура будет существенно выше нормы — на 6, 8, даже 10 градусов».Похолодание наступит лишь на третий день нового года. А уже к середине января в Центральную Россию придут настоящие крещенские морозы.