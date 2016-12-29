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  • 29.12, 17:01
На пост президента Федерации бокса претендует 26-летний промоутер. бокс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На пост президента Федерации бокса претендует 26-летний промоутер

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На пост президента Федерации бокса претендует 26-летний промоутер

На пост президента Федерации бокса претендует <nobr>26-летний</nobr> промоутер

    У Федерации бокса России может появиться очень молодой руководитель. Свою кандидатуру неожиданно для многих выдвинул 26-летний промоутер Алексей Титов. В этом виде спорта он далеко не новичок.

    Его компания, она занимается организацией боксерских поединков, четыре года подряд признавалась лучшей. Теперь Титов заявляет, что знает, как вывести весь российский бокс на новый уровень. По его словам, есть недочеты и в тренировочном процессе, и в судействе. В итоге в сборной оказываются не те люди, которые ей нужны.

    Еще одна проблема — атмосфера в национальной команде.

    Алексей Титов: «Внутри самой команды должен быть слаженный коллектив. То есть не должно быть такого, что ребята друг с другом даже не общаются. Сейчас я узнаю, что на этой Олимпиаде некоторые ребята друг с другом не здоровались, не здоровались с некоторыми тренерами. Ну, это абсолютно неправильно. Должен быть дружный коллектив, который понимает, к чему он идет».

    Кресло главы Федерации бокса России во второй раз хотел занять и Эдуард Хусаинов. Он руководил организацией до 2007 года, но был дисквалифицирован. Несмотря на это осенью Хусаинов провел голосование среди своих сторонников и попытался провозгласить себя президентом. В исполкоме Федерации бокса эти выборы назвали нелегитимными.

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