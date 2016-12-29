На пост президента Федерации бокса претендует 26-летний промоутер

У Федерации бокса России может появиться очень молодой руководитель. Свою кандидатуру неожиданно для многих выдвинул
26-летний промоутер Алексей Титов. В этом виде спорта он далеко не новичок.
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Еще одна проблема — атмосфера в национальной команде.
Алексей Титов: «Внутри самой команды должен быть слаженный коллектив. То есть не должно быть такого, что ребята друг с другом даже не общаются. Сейчас я узнаю, что на этой Олимпиаде некоторые ребята друг с другом не здоровались, не здоровались с некоторыми тренерами. Ну, это абсолютно неправильно. Должен быть дружный коллектив, который понимает, к чему он идет».
Кресло главы Федерации бокса России во второй раз хотел занять и Эдуард Хусаинов. Он руководил организацией до 2007 года, но был дисквалифицирован. Несмотря на это осенью Хусаинов провел голосование среди своих сторонников и попытался провозгласить себя президентом. В исполкоме Федерации бокса эти выборы назвали нелегитимными.
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