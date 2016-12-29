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  • 29.12, 17:01

СМИ: НАТО может возглавить Дэвид Кэмерон

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СМИ: НАТО может возглавить Дэвид Кэмерон

СМИ: НАТО может возглавить Дэвид Кэмерон

Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон может занять пост генерального секретаря НАТО.

Британский политик является одним из главных претендентов на пост, который сейчас занимает Йенс Столтенберг, сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что после Brexit Великобритания стремится играть более активную в Альянсе. В свою очередь соратники Кэмерона говорят, что экс-премьер готов к работе в НАТО, а Великобритания только выиграет от его возвращения в большую политику.

Что же касается Столтенберга, то он, по данным журналистов, покинет пост генсека НАТО в 2018 или 2019 году.

Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста британского премьера, который занимал с 2010-го, в июле 2016 года после победы на референдуме сторонников выхода Содружества из Евросоюза. Во главе британского парламента его сменила Тереза Мэй.

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