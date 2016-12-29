Путин стал самой популярной персоной года по версии «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги
Команда «ВКонтакте» выяснила, кого и что пользователи соцсети чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях. В итоге самым популярным человеком года стал Владимир Путин. Президента РФ упоминали более 7,6 млн раз. На втором месте оказался рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста (более 3,7 млн упоминаний). А замкнул тройку лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (более 2,5 млн упоминаний).
2016-го и составила список самых обсуждаемых персон и событий уходящего года.
Также в топ персон попали Лионель Месси (более 2,4 млн упоминаний), Пётр Порошенко (более 1,7 млн упоминаний) и Криштиану Роналду (более 1,7 млн упоминаний).
Самыми обсуждаемыми событиями стали сирийский конфликт (почти 2,9 млн упоминаний), Олимпиада в Рио (более 2,4 млн упоминаний) и игра Pokemon GO (более 2,1 млн упоминаний).
Комментарии