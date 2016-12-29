В Польше за изнасилование несовершеннолетней судят двух украинцев

В польском Гданьске за изнасилование
RMF.
15-летней девушки судят двух граждан Украины.
С потерпевшей подсудимые познакомились летом 2016 года на пляже. Позже несовершеннолетняя согласилась встретиться с ними. На этой встрече и произошло изнасилование, во время которого девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Один из украинцев обвиняется в использовании беспомощности девушки, а второй — в использовании беспомощности с применением силы. Сообщается, что один из обвиняемых уже признал свою вину.
Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей и ждут решения суда.
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