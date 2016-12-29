#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 17:01

В Польше за изнасилование несовершеннолетней судят двух украинцев

2 комментария

В Польше за изнасилование несовершеннолетней судят двух украинцев

В Польше за изнасилование несовершеннолетней судят двух украинцев

В польском Гданьске за изнасилование 15-летней девушки судят двух граждан Украины.

Двое украинцев предстанут перед судом в Гданьске за изнасилование 15-летней девушки, сообщает радиостанция RMF.

С потерпевшей подсудимые познакомились летом 2016 года на пляже. Позже несовершеннолетняя согласилась встретиться с ними. На этой встрече и произошло изнасилование, во время которого девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Один из украинцев обвиняется в использовании беспомощности девушки, а второй — в использовании беспомощности с применением силы. Сообщается, что один из обвиняемых уже признал свою вину.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей и ждут решения суда.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru