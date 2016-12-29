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  • 29.12, 15:30

Медведев попросил министров оставаться на связи в новогодние праздники

2 комментария

Медведев попросил министров оставаться на связи в новогодние праздники

Медведев попросил министров оставаться на связи в новогодние праздники

Дмитрий Медведев поздравил членов правительства с Новым годом и порекомендовал им не расслабляться во время каникул.

Дмитрий Медведев: «У нас с вами последняя в этом году встреча в таком формате. Благодарю вас за проделанную работу, еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться».

При этом премьер России напомнил, что зимой в России «часто возникают неприятные и неожиданные проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации». Поэтому, заключил Медведев, «нужно по всем направлениям деятельности держать ситуацию на контроле, быть с министрами на связи, если потребуется, определить дежурных, которые работают во всех ведомствах».

Добавим, что сегодня российский премьер-министр провел последнее в этом году заседание правительства.

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