Медведев попросил министров оставаться на связи в новогодние праздники

Дмитрий Медведев поздравил членов правительства с Новым годом и порекомендовал им не расслабляться во время каникул.
При этом премьер России напомнил, что зимой в России «часто возникают неприятные и неожиданные проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации». Поэтому, заключил Медведев, «нужно по всем направлениям деятельности держать ситуацию на контроле, быть с министрами на связи, если потребуется, определить дежурных, которые работают во всех ведомствах».
Добавим, что сегодня российский премьер-министр провел последнее в этом году заседание правительства.
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