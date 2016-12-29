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  • 29.12, 15:30
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Дед Мороз поздравил пользователей сайта НТВ

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Дед Мороз поздравил пользователей сайта НТВ

Дед Мороз поздравил пользователей сайта НТВ

    Новогодний волшебник встретился с несколькими семьями, которые написали ему письма. Причем одна из встреч произошла на высоте более 300 метров, на Останкинской телебашне.

    Дед Мороз вручил 7-летней Валерии и 9-летней Марине и их близким подарки, о которых они давно мечтали, а также обратился к посетителям нашего сайта.

    Дед Мороз: «Позволяйте себе чудачества! Главное — чтобы они были добрыми».

    Прямая трансляция с Останкинской башни была доступна в нашем Facebook. Подробности — в видеоматериале.

    Сегодня, в последний день своего предновогоднего путешествия, Дед Мороз ждет всех на большом празднике на Поклонной горе. А 31 декабря в главном вечернем предновогоднем шоу НТВ исполнятся желания десятков детей и взрослых, которые прислали Деду Морозу свои письма. Кроме того, будет разыгран рекордный в истории отечественных лотерей денежный приз — миллиард рублей — и еще множество призов на сотни миллионов от государственных лотерей.

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