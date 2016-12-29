Дед Мороз поздравил пользователей сайта НТВ

Новогодний волшебник встретился с несколькими семьями, которые написали ему письма. Причем одна из встреч произошла на высоте более 300 метров, на Останкинской телебашне.
Дед Мороз: «Позволяйте себе чудачества! Главное — чтобы они были добрыми».
Прямая трансляция с Останкинской башни была доступна в нашем Facebook. Подробности — в видеоматериале.
Сегодня, в последний день своего предновогоднего путешествия, Дед Мороз ждет всех на большом празднике на Поклонной горе. А 31 декабря в главном вечернем предновогоднем шоу НТВ исполнятся желания десятков детей и взрослых, которые прислали Деду Морозу свои письма. Кроме того, будет разыгран рекордный в истории отечественных лотерей денежный приз — миллиард рублей — и еще множество призов на сотни миллионов от государственных лотерей.
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