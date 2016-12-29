Челябинский школьник попал в реанимацию из-за безразличия водителей

В Миассе (Челябинская область) 12-летний мальчик после занятий в школе сел не в тот автобус, уехал далеко за город и десять часов один шел домой пешком по трассе. На улице был 20-градусный мороз, но никто из водителей не притормозил и не поинтересовался, что ребенок делает на обочине.

После курса интенсивной терапии Максим уже сам может подняться с постели. Врачи сделали все, чтобы ребенок не остался на всю жизнь инвалидом. Спасли от ампутации рук и ног. Возвращаясь из школы, он перепутал автобусы и случайно уехал в другой поселок. Дорога домой заняла порядка 10 часов. Пришлось идти пешком в 20-градусный мороз.Телефон в тот день Максим оставил дома. Позвонить родителям было попросту неоткуда. Вот и решил идти. К тому же путь до дома, как тогда ему казалось, он хорошо помнит — бывал здесь однажды. Сначала шел вдоль трассы в надежде поймать попутку, но никто из автомобилистов так и не остановился.Больше всего, признался Максим, он переживал за отца с матерью. Они всегда сильно волновались, если подросток хоть ненадолго задерживался. И когда вечером Максим так и не появился, родители действительно заволновались. Обзвонив всех соседей, так и не найдя сына, они обратились в полицию.Домой школьник пришел только к полуночи. Подросток не мог даже говорить. Увидев состояние Максима, родные сразу же вызвали скорую. Почти сутки подросток провел в реанимации. И только благодаря экстренному вмешательству врачей удалось избежать тяжелых последствий.