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  • 29.12, 15:30
Избитый в Москве борец с закрытыми номерами перенес несколько операций. автомобили, драки и избиения, Москва, парковка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Избитый в Москве борец с закрытыми номерами перенес несколько операций

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Избитый в Москве борец с закрытыми номерами перенес несколько операций

Избитый в Москве борец с закрытыми номерами перенес несколько операций

Избитый в Москве борец с закрытыми номерами перенес несколько операций

    Охранников, которые жестоко избили активиста на Малой Бронной, могут арестовать. Артур Бойко попытался убрать листок бумаги, прикрывавший госномер люксовой иномарки. Она, по утверждению активиста, была припаркована вторым рядом. После этого к «семёрке» BMW подошли охранники — и очень быстро перешли от слов к делу.

    Артур Бойко перенес уже несколько операций. Переломом носа, ссадинами и гематомами он был вознагражден за желание добиться справедливости. Не смог пройти мимо припаркованного в неположенном месте BMW с прикрытыми госномерами. Решил снять бумажку. Как дальше развивались события он помнит смутно — удары на него посыпались с разных сторон.

    Артур Бойко, пострадавший: «Паркуются где хотят, могут стоять и 4 часа, если хозяин должен отужинать или отобедать. А тут шел плебей и дотронулся до колесницы патриция — неплохо бы ему проломить лицо».

    Своих обидчиков, Артур толком и не видел. Единственное, что он запомнил, что мужчины — крупного телосложения, одеты были в смокинги. Один из нападавших сразу забрал телефон, чтобы пострадавший не смог вызвать полицию. Истекающего кровью, его оставили на тротуаре и уехали. Кто-то из очевидцев вызвал полицию.

    По словам пострадавшего, улица Малая Бронная, где все произошло, излюбленное место для парковки владельцев элитных авто. Район Патриарших прудов — центр Москвы, на этих узких улицах даже одна припаркованная не по правилам машина создает затор. Сейчас их здесь десятки. Номера прикрыты бумажками. И как убедился Артур Бойко, прикасаться к чужому имуществу, опасно для жизни.

    По словам адвоката, в ближайшее время в деле могут появиться показания свидетеля, который видел избиение из окна квартиры. Якобы он смог разглядеть номер BMW, на котором скрылись злоумышленники. Артуру еще предстоит несколько серьезных операций, в том числе пластических. Сразу после выписки, его ждут в кабинете следователи.

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