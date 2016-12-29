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  • 29.12, 15:30
НТВ проводит большой праздник в Москве. Дед Мороз, Москва, НТВ, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

НТВ проводит большой праздник в Москве

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НТВ проводит большой праздник в Москве

НТВ проводит большой праздник в Москве

    Вечером в 18:00 НТВ ждет вас на Поклонной горе, там состоится грандиозное шоу Деда Мороза. Оно пройдет на фоне ледяных скульптур, которые будут переливаться всеми цветами радуги.

    Представление станет финальной точкой в большом путешествии Деда Мороза по городам России. Полтора месяца главный волшебник страны вместе с командой НТВ ездил по стране, исполняя желания детей.

    Исполнит чью-то мечту и наш канал. В новогоднюю ночь в прямом эфире НТВ будет разыгран самый крупный приз в истории российских лотерей — 1 миллиард рублей! Кроме того, участников розыгрыша ожидает множество подарков.

    Но и это не все. Любой желающий сможет попасть в прямой эфир. Нужно лишь воспользоваться специальным приложением для смартфона. Все подробности — на сайте НТВ.Ru.

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