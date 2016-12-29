НТВ проводит большой праздник в Москве

Вечером в 18:00 НТВ ждет вас на Поклонной горе, там состоится грандиозное шоу Деда Мороза. Оно пройдет на фоне ледяных скульптур, которые будут переливаться всеми цветами радуги.
Исполнит чью-то мечту и наш канал. В новогоднюю ночь в прямом эфире НТВ будет разыгран самый крупный приз в истории российских лотерей — 1 миллиард рублей! Кроме того, участников розыгрыша ожидает множество подарков.
Но и это не все. Любой желающий сможет попасть в прямой эфир. Нужно лишь воспользоваться специальным приложением для смартфона. Все подробности — на сайте НТВ.Ru.
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