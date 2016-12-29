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  • 29.12, 15:31
Лидеры России и Египта обсудили возобновление полетов между странами. Египет, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лидеры России и Египта обсудили возобновление полетов между странами

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Лидеры России и Египта обсудили возобновление полетов между странами

Лидеры России и Египта обсудили возобновление полетов между странами

    Сегодня Владимир Путин провел беседу по телефону с президентом Египта Абделем Ас-Сиси. В центре разговора было возобновление в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Каиром и Москвой.

    Также сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Его темой стали отношения между Москвой и Афинами. Лидеры обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    В беседе лидеры подвели итоги развития сотрудничества двух стран в уходящем году. В частности, они высоко оценили, как прошел перекрестный год Россия — Греция. Путин и Ципрас договорились расширять взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

    Также зашла речь о ситуации в Сирии и кипрском урегулировании. Лидеры условились приложить совместные усилия для решения этих вопросов.

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