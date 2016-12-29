Лидеры России и Египта обсудили возобновление полетов между странами

Сегодня Владимир Путин провел беседу по телефону с президентом Египта Абделем
Ас-Сиси. В центре разговора было возобновление в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Каиром и Москвой.
В беседе лидеры подвели итоги развития сотрудничества двух стран в уходящем году. В частности, они высоко оценили, как прошел перекрестный год Россия — Греция. Путин и Ципрас договорились расширять взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
Также зашла речь о ситуации в Сирии и кипрском урегулировании. Лидеры условились приложить совместные усилия для решения этих вопросов.
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