Лидеры России и Египта обсудили возобновление полетов между странами

Сегодня Владимир Путин провел беседу по телефону с президентом Египта Абделем Ас-Сиси . В центре разговора было возобновление в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Каиром и Москвой.

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Путин

Также сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Его темой стали отношения между Москвой и Афинами. Лидеры обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.В беседе лидеры подвели итоги развития сотрудничества двух стран в уходящем году. В частности, они высоко оценили, как прошел перекрестный год Россия — Греция. Путин и Ципрас договорились расширять взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.Также зашла речь о ситуации в Сирии и кипрском урегулировании. Лидеры условились приложить совместные усилия для решения этих вопросов.