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  • 29.12, 15:30
Большой прорыв: российские биологи научились выращивать человеческую кожу. Минздрав, медицина, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Большой прорыв: российские биологи научились выращивать человеческую кожу

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Большой прорыв: российские биологи научились выращивать человеческую кожу

Большой прорыв: российские биологи научились выращивать человеческую кожу

    Лечить тяжелые повреждения кожи, например, сильные ожоги призвана научная разработка Института биологии развития РАН имени Н. К. Кольцова.

    Российские биологи создали технологию, которая позволит медикам залечивать любые раны на коже, в том числе и тяжелые ожоги. Метод пока официально не зарегистрирован. Впереди — клинические испытания. Но в медицинских кругах эксперимент уже называют «прорывом».

    Об этом — корреспондент НТВ Гарри Княгницкий.

    У 35-летнего пациента — ожоги 70% тела. 260 дней он пролежал в больнице. Потом мужчине трансплантировали эквиваленты кожи, выращенные в лабораторных условиях. Общая площадь — два квадратных метра. Через полтора месяца пациент выписался из клиники: жив-здоров.

    Андрей Васильев, директор Института биологии развития РАН имени Н. К. Кольцова: «Верхний слой кожи — эпидермис, который мы хорошо знаем. Наверху дифференцированные клетки. Нужно создать условия, чтобы они росли. Они довольно капризны».

    Условия для роста создают в лаборатории в Институте биологии развития. Две-три недели, и готов целый лоскут. Вообще кожные трансплантаты бывают двух типов. Первый — искусственно выращенный из донорской клетки, он нужен как временная защита раны от воспаления и прочих обычно фатальных неприятностей.

    Екатерина Воротеляк, заведующая лабораторией клеточной биологии: «Ожоговые больные, например, прежде всего погибают от обезвоживания и инфицирования. И поэтому временное покрытие для них — спасающее жизнь».

    И пока пациент, что называется, прикрыт, для него выращивают уже постоянную кожу. Причем практически любого размера. По уже обкатанной технологии. В этом и состоит прорыв, которого добились российские врачи.

    Андрей Васильев, директор Института биологии развития РАН имени Н. К. Кольцова: «Можно вырастить там 10 квадратных сантиметров, и этим гордиться. Можно провозгласить, что я умею. Но правда заключается в том, что есть пациент, и ему нужен метр. Можете сделать метр с сохранением свойств за три недели? Тогда хорошо».

    Над выращиванием клеток кожи у нас начали работать еще 30 лет назад. И вечно чего-то не хватало. Сначала нормального оборудования, потом денег, затем юридического статуса. Частные компании и рады были инвестировать в проект, но с точки зрения закона он был вроде как не совсем легальным. Трансплантация и выращивание клеток — вопрос тонкий.

    Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ: «А здесь очень важно, у кого получают клеточные продукты, как их готовят, как их хранят, как их транспортируют, как их используют. Как их утилизируют. Это целый пласт проблем и требований».

    1 января 2017 года вступит в силу закон о биомедицинских клеточных продуктах. Можно будет зарегистрировать технологию и начать клинические исследования. Пересадка искусственно выращенной кожи станет общедоступной, лишь когда будет полная гарантия безопасности процедуры.

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