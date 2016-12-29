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  • 29.12, 13:59

«Сбербанк» спишет долги и кредиты погибших в крушении Ту-154

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«Сбербанк» спишет долги и кредиты погибших в крушении Ту-154

«Сбербанк» спишет долги и кредиты погибших в крушении <nobr>Ту-154</nobr>

«Сбербанк» принял решение о списание долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Максим Соколов, министр транспорта: «„Сбербанк“ принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников».

Глава ведомства добавил, что решение «Сбербанком» о списании кредитов было принято буквально перед началом пресс-конференции. После нее Соколов планирует провести переговоры о списании долгов погибших с рядом других банков.

Кроме того, по словам министра, некоторые отделения «Сбербанка» в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в новогодние праздники. Работа по выплате компенсаций не будет прекращаться даже после 1 января.

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