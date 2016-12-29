Жертв катастрофы Ту-154 похоронят в течение месяца

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ТАСС.
военно-мемориальном кладбище в Мытищах прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154, остальных похоронят после генетических экспертиз.
Николай Панков, заместитель министра обороны РФ: «И еще 13 семей на сегодняшний день высказали свое желание, чтобы их родственники были захоронены там (в Мытищах — прим. ред.). К великому сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что все остальные похороны будут по завершению генетической экспертизы».
При этом в Минздраве отмечают, что на проведение генетических экспертиз для идентификации жертв катастрофы Ту-154 понадобится около месяца. Все необходимые биологические материалы у родственников уже взяли. Ранее сообщалось, что на поверхность достали 19 погибших и более 230 фрагментов тел.
Игорь Каграманян, заместитель главы Минздрава РФ: «Взяты биологические материалы от всех родственников погибших по проведению соответствующих процедур. Мы рассчитываем, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены».
Минобороны РФ взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154.
жертвами стали 92 человека. Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На сегодняшний день рассматривается около семи версий крушения самолета, приоритетной нет. В Москву на экспертизу доставлены два из трех черных ящиков.
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