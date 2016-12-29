В Нью-Йорке полицейским разрешили приходить на службу в тюрбанах

Сотрудники полиции
Тjournal.
Нью-Йорка, придерживающиеся определенных религиозных взглядов, смогут носить бороды и тюрбаны.
Изменения коснутся сотрудников департаментов в Вашингтоне и округах Риверсайд и Колумбия в штате Калифорния.
Ранее в качестве религиозного исключения бороды и тюрбаны разрешили носить в армии США. При этом на тюрбанах полицейских и военных должен быть специальный значок, а длина бороды не должна превышать одного миллиметра.
В августе 2016 года в Шотландии и Канаде женщинам-полицейским разрешили носить хиджабы. Так авторы инициативы пытаются привлечь на службу представителей разных религий.
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