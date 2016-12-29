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  • 29.12, 13:59

В Нью-Йорке полицейским разрешили приходить на службу в тюрбанах

1 комментарий
В <nobr>Нью-Йорке</nobr> полицейским разрешили приходить на службу в тюрбанах

В Нью-Йорке полицейским разрешили приходить на службу в тюрбанах

В <nobr>Нью-Йорке</nobr> полицейским разрешили приходить на службу в тюрбанах
  • Фото: @SikhOfficers /twiter.com

    • Сотрудники полиции Нью-Йорка, придерживающиеся определенных религиозных взглядов, смогут носить бороды и тюрбаны.

    Департамент полиции Нью-Йорка вынес такое решение после того, как один из полицейских подал прошение к федеральному руководству из-за того, что ему запрещалось носить традиционный головной убор во время службы, передает Тjournal.

    Изменения коснутся сотрудников департаментов в Вашингтоне и округах Риверсайд и Колумбия в штате Калифорния.

    Ранее в качестве религиозного исключения бороды и тюрбаны разрешили носить в армии США. При этом на тюрбанах полицейских и военных должен быть специальный значок, а длина бороды не должна превышать одного миллиметра.

    В августе 2016 года в Шотландии и Канаде женщинам-полицейским разрешили носить хиджабы. Так авторы инициативы пытаются привлечь на службу представителей разных религий.


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