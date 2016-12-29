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  • 29.12, 12:28

Похитительницу новогодней елки в Москве нашли по следу из игрушек

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Похитительницу новогодней елки в Москве нашли по следу из игрушек

Похитительницу новогодней елки в Москве нашли по следу из игрушек

Жительница одного из многоквартирных домов на востоке Москвы сообщила в полицию о пропаже наряженной новогодней елки с лестничной площадки. Прибывшие на место событий полицейские быстро вычислили вора.

Полицейские нашли похитительницу дерева по следу из игрушек, который вел в соседний подъезд. Оказалось, что елку, которую жители поставили в подъезде, украла соседка.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть елочных украшений. Именно благодаря следам из елочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 43-летняя местная жительница».

Елка изъята и возвращена владельцам, сообщает МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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