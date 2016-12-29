Космодром Восточный могут отключить от электричества из-за долгов

Энергетики пригрозили обесточить некоторые объекты строительства космодрома Восточный
сайте Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).
из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя».
Уточняется, что уведомление об ограничении электроснабжения на некоторых объектах космодрома Восточный ДЭК направила руководству «Дальспецстроя» еще 15 декабря, однако денежные средства на счета компании так и не поступили. В связи с этим 26 декабря электроснабжение технологических объектов Восточного было ограничено.
Из сообщения ДЭК: «Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО „ДЭК запланировал на 9 января 2017 г. усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома“».
При этом в энергокомпании надеются, что руководство «Дальспецстроя» и Роскосмоса найдет возможность оплатить долги в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать.
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