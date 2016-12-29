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  • 29.12, 12:29

Космодром Восточный могут отключить от электричества из-за долгов

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Космодром Восточный могут отключить от электричества из-за долгов

Космодром Восточный могут отключить от электричества <nobr>из-за</nobr> долгов

Энергетики пригрозили обесточить некоторые объекты строительства космодрома Восточный из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя».

На сегодняшний день долг генподрядчика по оплате электроэнергии составляет 17 млн. рублей, сообщается на сайте Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

Уточняется, что уведомление об ограничении электроснабжения на некоторых объектах космодрома Восточный ДЭК направила руководству «Дальспецстроя» еще 15 декабря, однако денежные средства на счета компании так и не поступили. В связи с этим 26 декабря электроснабжение технологических объектов Восточного было ограничено.

Из сообщения ДЭК: «Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО „ДЭК запланировал на 9 января 2017 г. усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома“».

При этом в энергокомпании надеются, что руководство «Дальспецстроя» и Роскосмоса найдет возможность оплатить долги в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать.

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