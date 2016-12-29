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  • 29.12, 12:28
В Карелии придумали двух новых Дедов Морозов и ждут потока туристов. Дед Мороз, Карелия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Карелии придумали двух новых Дедов Морозов и ждут потока туристов

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В Карелии придумали двух новых Дедов Морозов и ждут потока туристов

В Карелии придумали двух новых Дедов Морозов и ждут потока туристов

    В новогодние праздники одним из самых популярных туристических направлений обещает стать Карелия. В пользу региона говорит не только красота природы, но и местный фольклор.

    Для привлечения гостей в республике создали специальные площадки со сказочными персонажами и даже придумали двух новых Дедов Морозов на карельский лад. Бонусом станут прогулки на собачьей упряжке, встреча с оленями и зимняя рыбалка. Корреспондент НТВ Илья Федосов попробовал.

    Есть карельская пословица: деньги не грибы — и зимой растут. С момента резкого падения курса рубля Республика Карелия стала оплотом импортозамещения на северо-западе России. Озера, леса, камни и снег — вот товар, который предприимчивые карелы научились продавать, причем не вывозя из Карелии. Смекалку проявили.

    У финнов есть свой Дед Мороз — Йоулупукки, и они на нем зарабатывают. Но хитрые карелы поняли: на одном Йоулупукки много не заработаешь. Нужно много Йоулупукки. Как это, спросили консервативные финны. А так, ответили в городе Олонце и создали своего персонажа Паккайне.

    Никакого сравнения с отшельником Санта Клаусом. Паккайне — купец, обеспечивает себя сам, крутится, продает товары в своей лавке. Веселый, потенциальный жених.

    Паккайне был первым, но отнюдь не последним. Законы рынка никто не отменял — нужен был и классический вариант новогоднего персонажа. Хотите отшельника, будет вам отшельник, сказали карелы. Да такой, что добираться до него надо на собаках. В прямом смысле. Подробнее — в репортаже НТВ.

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