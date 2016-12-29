Главу порта Усть-Луга арестовали за хищение 1,5 млрд

Председателя совета директоров ОАО «Компания
Усть-Луга» Валерия Израйлита задержали и арестовали на 25 суток.
После обыска Израйлит был доставлен в суд. Как сообщает «Фонтанка», его подозревают в мошенническом хищении 1,5 млрд рублей. Эти деньги, которые были выделены для порта, через подставные фирмы выводились в офшоры.
Суд принял решение об аресте Израйлита. Под стражей он останется до 21 января. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», сообщает «Интерфакс». По данным СМИ, Израйлит согласился дать развернутые показания.
Порт «Усть-Луга» находится в Лужской губе Финского залива. В 2012 году стал конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы.
Комментарии