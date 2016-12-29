Магазины парфюмерии в России на грани закрытия после ЧС в Иркутске

Сети магазинов парфюмерии и бытовой химии предупредили власти о возможной приостановке своей работы. Сказывается запрет на продажи непищевой продукции с содержанием спирта свыше 25%.
По их мнению, под запрет подпадает целый ряд товаров, которые не являются парфюмерией, но при этом содержат этиловый спирт на уровне выше 25%. Это, например, лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты и прочие косметические жидкости. Все это перечислено в письме, которое направило объединение магазинов бытовой химии и парфюмерии «Дрогери союз» руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и министру промышленности Денису Мантурову. С документом ознакомилась газета «Ведомости».
С прилавков начали исчезать даже лосьоны для бритья стоимостью свыше 400 рублей и содержанием спирта около 70%. При этом под запрет не подпадает «Тройной» одеколон, где этилового спирта чуть меньше 25%, и стоит он 15 рублей.
Роспотребнадзор уже уточнил список запретной продукции. Из него исключили спиртосодержащие косметические средства, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, или консистенцию, которая предотвращает использование данной продукции в качестве суррогата алкоголя. Упомянуты гели, спреи, пена, кремы и масла.
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