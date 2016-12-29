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  • 29.12, 10:57

В Иркутске обнаружили детское питание с личинками и насекомыми

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В Иркутске обнаружили детское питание с личинками и насекомыми

В Иркутске обнаружили детское питание с личинками и насекомыми

Следователи Иркутска начали проверку появившейся в местных СМИ информации о личинках и насекомых, найденных в детском питании.

Детская смесь с личинками и насекомыми была обнаружена местной жительнецей в одном из супермаркетов микрорайона Радужной. Женщина отнесла коробку обратно в магазин, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Из сообщения СК: «В Иркутске проводится доследственная проверка по сообщению СМИ. В ходе мониторинга средств массовой информации был выявлен материал о детской смеси непригодной для употребления, приобретенной в одном из супермаркетов в микрорайоне Радужный Иркутска. По предварительным данным, жительница микрорайона обнаружила в детском питании личинки и маленьких насекомых, после чего отнесла некачественный товар обратно в магазин».

Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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