В Иркутске обнаружили детское питание с личинками и насекомыми

Следователи Иркутска начали проверку появившейся в местных СМИ информации о личинках и насекомых, найденных в детском питании.сайте СК РФ по региону.
Из сообщения СК: «В Иркутске проводится доследственная проверка по сообщению СМИ. В ходе мониторинга средств массовой информации был выявлен материал о детской смеси непригодной для употребления, приобретенной в одном из супермаркетов в микрорайоне Радужный Иркутска. По предварительным данным, жительница микрорайона обнаружила в детском питании личинки и маленьких насекомых, после чего отнесла некачественный товар обратно в магазин».
Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии