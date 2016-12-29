Расшифровка черных ящиков Ту-154 будет завершена на этой неделе

Силовики сообщают, что расшифровка черных ящиков может быть завершена в ближайшее время, возможно, уже завтра.
Состояние обоих бортовых самописцев — основного параметрического и речевого — хорошее. Также водолазы нашли сегодня на месте крушения Ту-154 большой моток пленки из третьего черного ящика без защитной оболочки. Она, скорее всего, разрушена, сообщает РИА Новости.
Источник: «Найдено много пленки из ящика, скорее всего третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным».
Обнаруженная пленка с третьего бортового самописца деформирована. Она подверглась механическому воздействию и долго пролежала в морской воде, но частично пленку все же можно расшифровать, сообщили представители Минобороны. Третий черный ящик находился в хвостовой части самолета, и он дублирует параметры двух других.
Военные авиаэксперты заканчивают расшифровку речевого и параметрического самописцев, расшифровка третьего начнется уже сегодня во второй половине дня, сообщил источник «Интерфакс».
Источник: «Предварительно из них удалось получить сведения, свидетельствующие об обстоятельствах катастрофы и косвенно указывающие на совокупность факторов, которые потенциально могли привести к катастрофе».
Самолет Минобороны Ту-154 разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека.
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