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  • 29.12, 09:26

Третий черный ящик Ту-154 разрушен

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Третий черный ящик Ту-154 разрушен

Третий черный ящик <nobr>Ту-154</nobr> разрушен

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен, сообщил источник в оперативном штабе.

Как сообщают источники ТАСС в силовых структурах, водолазы обнаружили пленку от третьего черного ящика Ту-154, что свидетельствует о его разрушении.

Состояние двух уже найденных бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. Их расшифровка сейчас проводится в Москве.

Сегодня спасатели сообщили о завершении основной операции по поиску фрагментов потерпевшего крушение самолета. Также сейчас в Сочи на специальной площадке начнется процедура «выкладки» фрагментов разбившегося самолета. В МЧС сообщили, что нашли все основные части Ту-154, лайнер разбился на 1800 фрагментов.

Водолазы подняли на поверхность тела 19 погибших, 17 из них доставили в Москву для опознания. Также сообщается о найденных 238 фрагментах тел жертв.

Всего на борту рухнувшего в море лайнера находились 92 человека, среди них — военнослужащие, журналисты и сотрудники «Первого канала», «Звезды», НТВ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, она же Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии.

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