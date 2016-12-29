Третий черный ящик Ту-154 разрушен

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета
ТАСС в силовых структурах, водолазы обнаружили пленку от третьего черного ящика Ту-154, что свидетельствует о его разрушении.
Ту-154 Минобороны, разрушен, сообщил источник в оперативном штабе.
Состояние двух уже найденных бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. Их расшифровка сейчас проводится в Москве.
сообщили о завершении основной операции по поиску фрагментов потерпевшего крушение самолета. Также сейчас в Сочи на специальной площадке начнется процедура «выкладки» фрагментов разбившегося самолета. В МЧС сообщили, что нашли все основные части Ту-154, лайнер разбился на 1800 фрагментов.
Водолазы подняли на поверхность тела 19 погибших, 17 из них доставили в Москву для опознания. Также сообщается о найденных 238 фрагментах тел жертв.
Всего на борту рухнувшего в море лайнера находились 92 человека, среди них — военнослужащие, журналисты и сотрудники «Первого канала», «Звезды», НТВ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, она же Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии.
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