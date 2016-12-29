При пожаре в ХМАО погибла женщина с двумя маленькими детьми

Жертвами пожара в двухэтажном доме в Сургутском районе стали женщина и двое ее детей, старшему из которых было 4 года.
В администрации Сургутского района сообщили, что пожар вспыхнул под утро. Погибла женщина и ее дети 2012 и 2013 годов рождения. Они отравились угарным газом, пишет РИА Новости.
Старший ребенок 12 лет успел выбраться из горящей квартиры и позвать на помощь. Госпитализирована его бабушка, которая почувствовав запах дыма сумела разбудить одного из внуков, но потом потеряла сознание. Еще одна женщина доставлена в больницу с отравлением продуктами горением.
В МЧС сообщили, что к тушению пожара были привлечены более 60 человек и 21 единица техники. Ведется расследование причин возникновения возгорания. Местные власти решают вопрос о расселении жильцов сгоревшего дома.
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