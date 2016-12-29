#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 09:26

При пожаре в ХМАО погибла женщина с двумя маленькими детьми

комментировать

При пожаре в ХМАО погибла женщина с двумя маленькими детьми

При пожаре в ХМАО погибла женщина с двумя маленькими детьми

Жертвами пожара в двухэтажном доме в Сургутском районе стали женщина и двое ее детей, старшему из которых было 4 года.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС ХМАО: «В поселке Солнечный Сургутского района произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома, в котором прописаны и проживают 32 человека. ЧП произошло в квартире на первом этаже. В результате пожара погибли двое детей и один взрослый, в больницу обратились еще два человека».

В администрации Сургутского района сообщили, что пожар вспыхнул под утро. Погибла женщина и ее дети 2012 и 2013 годов рождения. Они отравились угарным газом, пишет РИА Новости.

Старший ребенок 12 лет успел выбраться из горящей квартиры и позвать на помощь. Госпитализирована его бабушка, которая почувствовав запах дыма сумела разбудить одного из внуков, но потом потеряла сознание. Еще одна женщина доставлена в больницу с отравлением продуктами горением.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара были привлечены более 60 человек и 21 единица техники. Ведется расследование причин возникновения возгорания. Местные власти решают вопрос о расселении жильцов сгоревшего дома.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru