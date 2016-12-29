Сирийские дети вернулись домой после лечения в России

Группа сирийских детей вернулась домой из
Интерфакс», у трапа самолета в аэропорту Латакии детей и их родственников встречали губернатор провинции, а также офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Санкт-Петербурга. С ноября они проходили лечение в северной столице.
Возраст пациентов — от 6 до 14 лет. Все они страдали от тяжелых заболеваний органов слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата.
В военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, детям оказали квалифицированную помощь. Для этого российские врачи использовали самую современную технику и провели серию сложнейших операций.
А накануне для маленьких гостей из Сирии врачи накрыли новогодний стол и приготовили подарки. Еще один сирийский мальчик сейчас заканчивает лечение в больнице Санкт-Петербурга.
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