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  • 29.12, 07:55
Сирийские дети вернулись домой после лечения в России. Санкт-Петербург, Сирия, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сирийские дети вернулись домой после лечения в России

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Сирийские дети вернулись домой после лечения в России

Сирийские дети вернулись домой после лечения в России

    Группа сирийских детей вернулась домой из Санкт-Петербурга. С ноября они проходили лечение в северной столице.

    Как передает «Интерфакс», у трапа самолета в аэропорту Латакии детей и их родственников встречали губернатор провинции, а также офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Возраст пациентов — от 6 до 14 лет. Все они страдали от тяжелых заболеваний органов слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата.

    В военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, детям оказали квалифицированную помощь. Для этого российские врачи использовали самую современную технику и провели серию сложнейших операций.

    А накануне для маленьких гостей из Сирии врачи накрыли новогодний стол и приготовили подарки. Еще один сирийский мальчик сейчас заканчивает лечение в больнице Санкт-Петербурга.

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