Китаянка родила здорового ребенка в 64 года

В Китае установлен новый национальный рекорд. Женщина в возрасте 64 лет выносила и родила здорового ребенка.Sina, 64-летняя жительница китайской провинции Цзилинь, чье имя не называется, стала самой возрастной роженицей в КНР, кому удалось выносить и родить здорового ребенка.
Пожилая пара приняла решение родить ребенка в таком возрасте после смерти своего единственного сына. Ребенок был зачат с помощью процедуры ЭКО и появился на свет с помощью кесарева сечения. Врачи отмечают, что и мальчик, и его мама чувствуют себя нормально.
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