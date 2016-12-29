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  • 29.12, 07:55

Китаянка родила здорового ребенка в 64 года

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Китаянка родила здорового ребенка в 64 года

Китаянка родила здорового ребенка в 64 года

В Китае установлен новый национальный рекорд. Женщина в возрасте 64 лет выносила и родила здорового ребенка.

Как сообщает портал Sina, 64-летняя жительница китайской провинции Цзилинь, чье имя не называется, стала самой возрастной роженицей в КНР, кому удалось выносить и родить здорового ребенка.

Пожилая пара приняла решение родить ребенка в таком возрасте после смерти своего единственного сына. Ребенок был зачат с помощью процедуры ЭКО и появился на свет с помощью кесарева сечения. Врачи отмечают, что и мальчик, и его мама чувствуют себя нормально.

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