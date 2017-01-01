Британские ученые: новогодние каникулы отражаются на деятельности мозга

В Великобритании группа исследователей объяснила психические изменения, происходящие с человеком в преддверии новогодних праздников и Рождества.The Conversation, говорят о том, что празднование Нового года и Рождества серьезным образом влияет на человеческий мозг.
После обследования большой группы людей ученые пришли к выводу, что праздничные украшения и атмосфера подготовки к празднику вызывают выброс гормонов счастья — серотонина и дофамина.
Авторы исследования утверждают также, что у большинства людей с детства формируется даже целая «нейронная сеть Рождества», которая включается при виде символики и атрибутов празднования: елки, шариков и других украшений. При их виде активизируются сенсомоторная, премоторная и первичная двигательная кора головного мозга, а также теменные доли. Но происходит также серьезный выброс адреналина, поскольку подготовка к праздникам часто сопровождается стрессами, а это ведет к снижению функций памяти.
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