В США разбился военный вертолет, есть погибшие

Вертолет ВВС Национальной гвардии США рухнул в залив Галвестон вблизи от Хьюстона, погибли 2 человека.Reuters, двое американских военнослужащих стали жертвами авиакатастрофы в штате Техас. Вертолет Apache ВВС США рухнул в воду недалеко от побережья в районе залива Галвестон, примерно в 40 километрах от Хьюстона.
Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил эту информацию журналистам и сообщил, что погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. Причины авиакатастрофы установит специальная комиссия.
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