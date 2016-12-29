Трамп: ООН обладает большим потенциалом, но приносит мало пользы

Избранный президент США высказался о перспективах сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Дональд Трамп, избранный президент США: «У ООН такой огромный потенциал, она его не оправдывает. Когда вы видели, чтобы ООН решала вопросы? Такого не было, она вызывает проблемы. Если она оправдывает имеющийся потенциал — это замечательно, если нет — это пустая трата времени и денег».
Избранный генсек ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что как можно скорее хотел бы встретиться с новым президентом США.
Антониу Гутерриш, избранный генеральный секретарь ООН: «У меня прошла прекрасная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, надеюсь, то же самое будет и с Дональдом Трампом. Безусловно, в моих интересах встретиться с ним как можно скорее. США не только главный донор ООН, но и базовый элемент ее действий».
изменить все в ООН» после своей инаугурации, которая назначена на 20 января. Он также назвал Совбез ООН местом, где «люди собираются, чтобы поговорить и приятно провести время». Это заявление он сделал после того, как Совбез всемирной организации поддержал резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских землях. Трамп ранее активно призывал США выступить в поддержку Израиля и заблокировать этот документ.
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