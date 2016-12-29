Мать Кэрри Фишер госпитализировали после смерти актрисы

Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать скончавшейся 27 декабря звезды Голливуда Кэрри Фишер, экстренно госпитализирована в Калифорнии после смерти дочери.после смерти от сердечного приступа ее дочери, тоже актрисы Кэрри Фишер.
Как сообщает портал TMZ,
по предварительной информации, причиной госпитализации Рейнольдс также стали проблемы с сердцем.
перелета из Лондона в Лос-Анджелес.
Ее мать, знаменитая Дэбби Рейнольдс, снялась в восьми десятках фильмах и сериалов, включая «Поющие под дождем», «Телохранитель», «Уилл и Грейс». А ее песни занимали первые строки американских музыкальных чартов. В уходящем году 84-летнюю Рейнолдс наградили почетной Американской академии кинематографических искусств.
Кэрри Фишер посвятила своим сложным отношениям с матерью автобиографический роман «Открытки с края света», по которому в 1991 году был снят одноименный фильм.
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.
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