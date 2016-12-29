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  • 29.12, 03:22

Мать Кэрри Фишер госпитализировали после смерти актрисы

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Мать Кэрри Фишер госпитализировали после смерти актрисы

Мать Кэрри Фишер госпитализировали после смерти актрисы

Мать Кэрри Фишер госпитализировали после смерти актрисы
  • Фото Associated Press © 2016, Ron Wolfson

    • Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать скончавшейся 27 декабря звезды Голливуда Кэрри Фишер, экстренно госпитализирована в Калифорнии после смерти дочери.

    Несчастья продолжают преследовать знаменитую американскую актерскую династию. 84-летняя актриса и певица Дебби Рейнолдс госпитализирована в Беверли-Хиллз всего через несколько дней после смерти от сердечного приступа ее дочери, тоже актрисы Кэрри Фишер.

    Как сообщает портал TMZ,
    по предварительной информации, причиной госпитализации Рейнольдс также стали проблемы с сердцем.

    Кэрри Фишер получила всемирную известность, благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы. Сердечный приступ у 60-летней Фишер случился во время 11-часового перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

    Ее мать, знаменитая Дэбби Рейнольдс, снялась в восьми десятках фильмах и сериалов, включая «Поющие под дождем», «Телохранитель», «Уилл и Грейс». А ее песни занимали первые строки американских музыкальных чартов. В уходящем году 84-летнюю Рейнолдс наградили почетной Американской академии кинематографических искусств.

    Кэрри Фишер посвятила своим сложным отношениям с матерью автобиографический роман «Открытки с края света», по которому в 1991 году был снят одноименный фильм.

    Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.

    Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.



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