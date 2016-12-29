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  • 29.12, 03:22

«Натужная гадость»: в Минобороны прокомментировали карикатуры Сharlie Нebdo о крушении Ту-154

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«Натужная гадость»: в Минобороны прокомментировали карикатуры Сharlie Нebdo о крушении Ту-154

«Натужная гадость»: в Минобороны прокомментировали карикатуры Сharlie Нebdo о крушении <nobr>Ту-154</nobr>

В Минобороны РФ заявили, что даже обращать внимание на мазню журнала Сharlie Нebdo унизительно для нормального человека.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор: «Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, „творчество“, и есть проявление подлинных „западных ценностей“ — их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере — на одиночество в будущем».

Так в Минобороны прокомментировали циничные карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи, которые опубликовал скандальный французский журнал Charlie Hebdo, пишет ТАСС. А вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Charlie Hebdo в экстремизме, назвав публикацию мерзостью. По ее словам, работа французских карикатуристов не имеет отношения ни к журналистике, ни к творчеству.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился утром 25 декабря при вылете из Сочи . На борту находились 92 человека: экипаж, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Никто не выжил.

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