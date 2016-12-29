«Натужная гадость»: в Минобороны прокомментировали карикатуры Сharlie Нebdo о крушении Ту-154

В Минобороны РФ заявили, что даже обращать внимание на мазню журнала Сharlie Нebdo унизительно для нормального человека.
Так в Минобороны прокомментировали циничные карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи, которые опубликовал скандальный французский журнал Charlie Hebdo, пишет ТАСС. А вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Charlie Hebdo в экстремизме, назвав публикацию мерзостью. По ее словам, работа французских карикатуристов не имеет отношения ни к журналистике, ни к творчеству.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился утром 25 декабря при вылете из Сочи . На борту находились 92 человека: экипаж, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Никто не выжил.
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