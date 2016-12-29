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  • 29.12, 03:22
Эпидемия массовых драк захлестнула магазины США: видео. США, беспорядки, драки и избиения, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эпидемия массовых драк захлестнула магазины США: видео

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Эпидемия массовых драк захлестнула магазины США: видео

Эпидемия массовых драк захлестнула магазины США: видео

    Сразу в нескольких городах и штатах США произошли потасовки в торговых центрах. Сообщалось, что некоторые из них сопровождались перестрелками, но потом выяснилось, что это не стрельба, а петарды.

    Сообщения о сотнях дерущихся молодых людей, а также видео, которые выложили в сеть очевидцы, просто пугают. Торговые центры закрываются один за другим, толпу унимает спецназ. Что послужило причиной грандиозных потасовок в крупнейших торговых центрах США? И каких последствий стоит ждать, выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

    Драки вспыхнули практически одновременно в пятнадцати торговых центрах по всей Америке. И в каждой из них участвовали сотни человек. Никто серьезно не пострадал, но это было похоже на массовое помешательство.

    В Авроре, это штат Колорадо, сцепились около 500 подростков. Видео снимали и участники драки, и простые покупатели. Охранники не могли разнять дерущихся. Среди посетителей началась паника, пришлось организовать эвакуацию. А когда полиция попыталась арестовать особо буйных зачинщиков, остальные пытались этому помешать.

    Примерно такая же картина в Иллинойсе. Сотни молодых людей начали потасовку в ресторанной зоне торгового центра, не обращая никакого внимания на охранников. Похожие кадры покупатели сняли и в Техасе, где из-за драки тоже началась паника. Та же картина в Огайо, Нью Джерси, Коннектикуте, Северной Каролине.

    По версии полиции все эти потасовки между собой не связаны, но о большинстве из них молодежь договаривалась заранее в соцсетях.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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