Эпидемия массовых драк захлестнула магазины США: видео

Сразу в нескольких городах и штатах США произошли потасовки в торговых центрах. Сообщалось, что некоторые из них сопровождались перестрелками, но потом выяснилось, что это не стрельба, а петарды.
Драки вспыхнули практически одновременно в пятнадцати торговых центрах по всей Америке. И в каждой из них участвовали сотни человек. Никто серьезно не пострадал, но это было похоже на массовое помешательство.
В Авроре, это штат Колорадо, сцепились около 500 подростков. Видео снимали и участники драки, и простые покупатели. Охранники не могли разнять дерущихся. Среди посетителей началась паника, пришлось организовать эвакуацию. А когда полиция попыталась арестовать особо буйных зачинщиков, остальные пытались этому помешать.
Примерно такая же картина в Иллинойсе. Сотни молодых людей начали потасовку в ресторанной зоне торгового центра, не обращая никакого внимания на охранников. Похожие кадры покупатели сняли и в Техасе, где из-за драки тоже началась паника. Та же картина в Огайо, Нью Джерси, Коннектикуте, Северной Каролине.
По версии полиции все эти потасовки между собой не связаны, но о большинстве из них молодежь договаривалась заранее в соцсетях.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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