#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧС — чрезвычайная ситуация 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 04:53
Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов. Дед Мороз, Москва, НТВ, Новый год. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов

комментировать
Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов

Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов

Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов

    Пожалуй, нигде в мире нет такого количества национально аутентичных дедов Морозов, как в России. В одной только Якутии их сразу два. Журналисты НТВ пообщались с разными новогодними волшебниками и узнали, насколько им легко общаться с современными детьми.

    Сколько в России Дедов Морозов и чем они отличаются друг от друга? Правда ли, что для некоторых народов Дед Мороз вовсе не положительный герой? И сильна ли между Морозами конкуренция, выяснил корреспондент НТВ Дмитрий Кирюшкин.

    Тяжелая походка, холодный взгляд. Если не обращать внимания на костюм — вылитый Терминатор. Чысхаан — якутский дед мороз, как хранитель холода, должен вести себя максимально хладнокровно.

    Резиденция Чысхаана находится в Оймяконе: коридор в вечной мерзлоте с ледяной галереей и ледяным залом. Здесь он живет, принимает гостей и играет на своем любимом музыкальном инструменте хомусе.

    На самом деле в Якутии два Дела Мороза. Один живет в собственном ледяном замке, а второй в университете. И этот дедушка вполне реальный человек — доктор биологических наук Гавриил Угаров. Он же — Эхе Дыыл, якутский Дед Мороз номер два. Или номер один: они в этом сами никак не разберутся.

    Эхе Дыыл, якутский Дед Мороз: «Я, в отличие от других дедов Морозов, являюсь реальной личностью, а не артистом или наемным работником»

    Письма дедушкам шлют со всей страны. В России с десяток резиденций Дедов Морозов, и в каждую приходят тысячи посланий от детей. Некоторые не только пишут, но и приезжают в гости.

    На плечах синий кафтан, вместо шапки — мохнатая тюбетейка. Это Кыш Бабай — татарский Дед Мороз. Несмотря на солидный возраст, он весьма современный дедушка: письма получает не только бумажные, но и электронные, разбирается в смартфонах и даже знает, что такое селфи. А вот дед Мороз из Ямало-Ненецкого автономного округа селфи не жалует. Он — за классику жанра.

    Ямал Ири, ямальский дед Мороз: «Я — сказочный волшебник, правитель северной страны. Зовут меня Ямал Ири».

    Карельского деда Мороза зовут Паккайне и он внешне существенно отличается от своих коллег. Дело в том, что у Ппаккайне нет главного атрибута деда мороза — бороды. Он никакой не старичок, а молодой парень в традиционном карельском одеянии. Он и сам увлекается спортом и детей к нему приучает.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

    Напомним, телеканал НТВ подготовил для зрителей множество подарков к праздникам. В столице завершилось новогоднее путешествие Деда Мороза по стране. Вместе с журналистами телеканала НТВ главный волшебник страны полтора месяца ездил по стране, исполняя желания детей. Финальной точкой путешествия станет грандиозное шоу в Москве, которое начнется сегодня в 18:00 на Поклонной горе.

    А в сам Новый год 31 декабря за несколько часов до боя курантов на НТВ будет разыгран сказочный приз — 1 миллиард рублей и множество других подарков. Такого не было за всю историю российских лотерей. И принять участие в новогодней ночи телеканале канале смогут все желающие. Для этого достаточно будет выйти в Сеть со своих компьютеров, смартфонов или других гаджетов и связаться с новогодним телевидением НТВ.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru