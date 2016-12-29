Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов

Пожалуй, нигде в мире нет такого количества национально аутентичных дедов Морозов, как в России. В одной только Якутии их сразу два. Журналисты НТВ пообщались с разными новогодними волшебниками и узнали, насколько им легко общаться с современными детьми.
Тяжелая походка, холодный взгляд. Если не обращать внимания на костюм — вылитый Терминатор. Чысхаан — якутский дед мороз, как хранитель холода, должен вести себя максимально хладнокровно.
Резиденция Чысхаана находится в Оймяконе: коридор в вечной мерзлоте с ледяной галереей и ледяным залом. Здесь он живет, принимает гостей и играет на своем любимом музыкальном инструменте хомусе.
На самом деле в Якутии два Дела Мороза. Один живет в собственном ледяном замке, а второй в университете. И этот дедушка вполне реальный человек — доктор биологических наук Гавриил Угаров. Он же — Эхе Дыыл, якутский Дед Мороз номер два. Или номер один: они в этом сами никак не разберутся.
Эхе Дыыл, якутский Дед Мороз: «Я, в отличие от других дедов Морозов, являюсь реальной личностью, а не артистом или наемным работником»
Письма дедушкам шлют со всей страны. В России с десяток резиденций Дедов Морозов, и в каждую приходят тысячи посланий от детей. Некоторые не только пишут, но и приезжают в гости.
На плечах синий кафтан, вместо шапки — мохнатая тюбетейка. Это Кыш Бабай — татарский Дед Мороз. Несмотря на солидный возраст, он весьма современный дедушка: письма получает не только бумажные, но и электронные, разбирается в смартфонах и даже знает, что такое селфи. А вот дед Мороз из Ямало-Ненецкого автономного округа селфи не жалует. Он — за классику жанра.
Ямал Ири, ямальский дед Мороз: «Я — сказочный волшебник, правитель северной страны. Зовут меня Ямал Ири».
Карельского деда Мороза зовут Паккайне и он внешне существенно отличается от своих коллег. Дело в том, что у Ппаккайне нет главного атрибута деда мороза — бороды. Он никакой не старичок, а молодой парень в традиционном карельском одеянии. Он и сам увлекается спортом и детей к нему приучает.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
новогоднее путешествие Деда Мороза по стране. Вместе с журналистами телеканала НТВ главный волшебник страны полтора месяца ездил по стране, исполняя желания детей. Финальной точкой путешествия станет грандиозное шоу в Москве, которое начнется сегодня в 18:00 на Поклонной горе.
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