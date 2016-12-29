Трамп смягчил свои высказывания о препятствовании в передаче власти со стороны Обамы

Новости из Вашингтона подтверждают мнение экспертов о том, что Барак Обама напоследок всеми силами старается усложнить жизнь своему преемнику, и что передача власти происходит не так уж и гладко.Twitter, в котором он раскритиковал действия Барака Обамы и его команды по передаче властных полномочий.
Как сообщает Associated Press, Трамп ответил на вопрос журналистов, как же все-таки переходит передача власти.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Я думаю очень, очень гладко. Это очень хорошо. Вы так не думаете?».
Чуть раньше Трамп написал в Twitter, что недоволен действиями Барака Обамы и нынешней администрации по передаче власти, которые привели, в том числе, к потере добрых отношений с Израилем.
Возмущение Трампа вызвала не только резолюция Совбеза ООН, требующая от Израиля прекратить строить поселения на палестинских территориях, принятая вопреки самым яростным возражениям будущего президента США, но и закон об оказании военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов.
А сейчас Белый дом грозит России новым витком санкций за якобы совершенные «русскими хакерами» атаки во время президентских выборов в США. Причем существование этих «русских хакеров» американцам так и не удалось доказать.
Это стало очередным выпадом против Трампа, который уже пообещал, войдя в Овальный кабинет, сразу же отменить 70 процентов указов Обамы. Аналитики предполагают, что, в первую очередь, он аннулирует как раз санкции против России. Многие из них — против банковских и энергетических компаний — легко снимаются даже без участия Конгресса, одной лишь подписью президента.
Скорее всего, Трамп отменит указ Обамы о запрете бурения на Аляске. Ведь миллиардер уже давно заявлял, что будет защищать интересы американских энергетических компаний.
Вероятно, Трамп также сильно скорректирует «Акт о доступной медицинской помощи». Трамп неоднократно упрекал эту систему в неэффективности. Под большим вопросом также миграционная амнистия, объявленная Обамой и отмена ограничений на продажу автоматического оружия.
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