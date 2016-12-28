СМИ: в Афганистане экстремисты обезглавили женщину за выход на улицу без мужа

На севере Афганистана женщину казнили за появление на рынке без сопровождения.Daily Mail, 30-летняя женщина по имени Сакина была казнена радикальными исламистами за то, что она вышла за покупками без сопровождения.
По сведениям издания, женщина, проживавшая в селении Лати, отправилась за покупками без мужа, поскольку он в это время находился в Иране. Вооруженные экстремисты остановили ее на рынке и устроили публичную казнь, заявляя, что «появление без сопровождения мужа или брата в людном месте равносильно измене».
Местные власти считают, что ответственность за убийство несут боевики «Талибана». Однако это исламистское движение опровергает свою причастность к преступлению.
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