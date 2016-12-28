#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 22:49

«Вне морали и закона»: Яровая возмутилась карикатурой Charlie на крушение Ту-154

5 комментариев

«Вне морали и закона»: Яровая возмутилась карикатурой Charlie на крушение Ту-154

«Вне морали и закона»: Яровая возмутилась карикатурой Charlie на крушение <nobr>Ту-154</nobr>

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Charlie Hebdo в экстремизме в связи с карикатурой на крушение Ту-154.

По словам народной избранницы, работа французских карикатуристов не имеет отношения к журналистике и творчеству.

Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству».

При этом Яровая отметила, что «художественное исполнение не отменяет мерзости», а только усиливает ее, передает РИА Новости.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря при вылете из Сочи . На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Сегодня же стало известно, что журналисты скандального французского издания Charlie Hebdo решили поглумиться над памятью жертв и этой трагедии. Карикатуристы изобразили падающий самолет и солиста ансамбля Александрова, издающего звук «а-а-а-а-а-а». Карикатуру сопроводили подписью: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru