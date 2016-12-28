«Вне морали и закона»: Яровая возмутилась карикатурой Charlie на крушение Ту-154

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Charlie Hebdo в экстремизме в связи с карикатурой на крушение Ту-154.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству».
При этом Яровая отметила, что «художественное исполнение не отменяет мерзости», а только усиливает ее, передает РИА Новости.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря при вылете из Сочи . На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Сегодня же стало известно, что журналисты скандального французского издания Charlie Hebdo решили поглумиться над памятью жертв и этой трагедии. Карикатуристы изобразили падающий самолет и солиста ансамбля Александрова, издающего звук «а-а-а-а-а-а». Карикатуру сопроводили подписью: «Репертуар хора Красной армии расширяется».
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