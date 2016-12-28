Подозреваемый объяснил убийство медведя в Якутии: видео допроса

Мужчина, участвовавший в зверском убийстве медведя в Якутии, заявил, что расправа была спровоцирована опасным поведением животного.
Подозреваемый: «Когда медведь начал подниматься на четыре лапы, все испугались и разбежались. Водитель стал двигаться в сторону медведя. Медведь ушел с дороги. Тот поехал за ним, чтобы напугать. Я не видел, наехал он на медведя или нет».
После этого, рассказал мужчина, животное оказалось зажато между колесами двух «Уралов». Медведь попытался выбраться, а подозреваемый попросил дать ему «что-нибудь» и получил лом, которым и ударил животное.
Подозреваемый: «Они дали мне лом, я ударил медведя и попросил ребят залезть назад в будку, потому что если медведь поднимется, то будет бесполезно что-то делать. После того медведь немного успокоился, освободили его, он ушел. Метров 150 прошел, сел, а потом мордой в снег воткнулся».
Напомним, на днях в Сети было опубликовано шокирующее видео убийства медведя в Якутии. Вахтовики на «Уралах» настигли животное, пытавшееся бежать по глубокому снег, несколько раз переехали его, а потом добили ломом.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, все участники расправы уже установлены. В убийстве медведя подозреваются работники одного из промышленных предприятий.
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