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  • 28.12, 22:49

Бывшую жену Кержакова задержали в Петербурге за наркотики

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Бывшую жену Кержакова задержали в Петербурге за наркотики

Бывшую жену Кержакова задержали в Петербурге за наркотики

Бывшую жену Кержакова задержали в Петербурге за наркотики
  • Фото: kiti812 /vk.com

    • Полицейские задержали бывшую гражданскую супругу знаменитого футболиста Александра Кержакова по подозрению в покупке наркотиков.

    Екатерина Сафронова была задержала на улице Оптиков в Петербурге после того, как передала деньги за порошок белого цвета.

    Как отмечает «Фонтанка», сама Сафронова сообщила, что знала о наркотической природе вещества и приобретала его для личных нужд. Вещество увезли на экспертизу.

    Отношения Кержакова с Сафроновой длились с 2012 по 2014 годы. После расставания футболист через суд лишил бывшую гражданскую жену прав воспитывать их сына. При этом представители Кержакова утверждали, что женщина зависима от психоактивных веществ.

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