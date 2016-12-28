Бывшую жену Кержакова задержали в Петербурге за наркотики

Полицейские задержали бывшую гражданскую супругу знаменитого футболиста Александра Кержакова по подозрению в покупке наркотиков.
Как отмечает «Фонтанка», сама Сафронова сообщила, что знала о наркотической природе вещества и приобретала его для личных нужд. Вещество увезли на экспертизу.
Отношения Кержакова с Сафроновой длились с 2012 по 2014 годы. После расставания футболист через суд лишил бывшую гражданскую жену прав воспитывать их сына. При этом представители Кержакова утверждали, что женщина зависима от психоактивных веществ.
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