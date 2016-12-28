#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 21:18

Специалисты приступили к расшифровке второго черного ящика Ту-154

комментировать

Специалисты приступили к расшифровке второго черного ящика Ту-154

Специалисты приступили к расшифровке второго черного ящика <nobr>Ту-154</nobr>

В исследовательском центре в подмосковных Люберцах началась расшифровка данных второго ботового самописца самолета Ту-154 Министерства обороны, разбившегося в Чёрном море.

Поднятый из воды параметрический самописец находится в хорошем состоянии. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Источник: «Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка».

Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154 первичный анализ данных с черного ящика Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин крушения. Основных версий трагедии у следователей сейчас четыре: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

По некоторым данным, в ближайшее время в Сочи может начаться процедура выкладки фрагментов Ту-154. Она является обязательной при расследовании авиакатастроф. Сейчас для этого ищут подходящую площадку.



Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru