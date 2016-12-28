Специалисты приступили к расшифровке второго черного ящика Ту-154

В исследовательском центре в подмосковных Люберцах началась расшифровка данных второго ботового самописца самолета
ТАСС источник в силовых структурах.
Ту-154 Министерства обороны, разбившегося в Чёрном море.
Источник: «Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка».
Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154 первичный анализ данных с черного ящика Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин крушения. Основных версий трагедии у следователей сейчас четыре: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
процедура выкладки фрагментов Ту-154. Она является обязательной при расследовании авиакатастроф. Сейчас для этого ищут подходящую площадку.
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