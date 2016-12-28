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  • 28.12, 21:18
Питерские чиновники оштрафовали виновников загрязнения Мурзинки. Санкт-Петербург, загрязнение окружающей среды, реки и озера, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерские чиновники оштрафовали виновников загрязнения Мурзинки

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Питерские чиновники оштрафовали виновников загрязнения Мурзинки

Питерские чиновники оштрафовали виновников загрязнения Мурзинки

    Комитет по природопользованию озвучил, какое наказание понесет предприятие, сбросившее в приток Невы опасные химикаты и сточные воды.

    Загрязнение реки Мурзинки в Петербурге оценили в 35 тысяч рублей. Дело о нарушении правил охраны водных объектов сегодня рассматривали в Смольном. Во время расследования инспекторы дважды провели отбор проб. Их результаты показали превышение концентрации ряда веществ. Более того, эксперты зафиксировали сброс канализации в реку.

    В результате компании, по вине которой приток Невы окрасился в ярко-белый цвет, выписали штраф. Финансовую ответственность в размере 3,5 тысяч рублей понесет и должностное лицо, отвечающее на предприятии за охрану окружающей среды. Однако это не окончательные цифры. Расчет ущерба, нанесенного природе, продолжается.

    Напомним: Мурзинка побелела в середине октября. Тогда на место выехали специалисты нескольких ведомств. Экологи считают, что сброс сточных вод продолжается не первый год. Ранее река уже меняла цвет на синий и ядовито-оранжевый.

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