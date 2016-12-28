Питерские чиновники оштрафовали виновников загрязнения Мурзинки

Комитет по природопользованию озвучил, какое наказание понесет предприятие, сбросившее в приток Невы опасные химикаты и сточные воды.
В результате компании, по вине которой приток Невы окрасился в ярко-белый цвет, выписали штраф. Финансовую ответственность в размере 3,5 тысяч рублей понесет и должностное лицо, отвечающее на предприятии за охрану окружающей среды. Однако это не окончательные цифры. Расчет ущерба, нанесенного природе, продолжается.
Напомним: Мурзинка побелела в середине октября. Тогда на место выехали специалисты нескольких ведомств. Экологи считают, что сброс сточных вод продолжается не первый год. Ранее река уже меняла цвет на синий и ядовито-оранжевый.
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