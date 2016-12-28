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  • 28.12, 21:19

Одесситы восстановили стихийный мемориал у Генконсульства РФ, разгромленный радикалами

3 комментария
  • Фото: Архип Верещагин / ТАСС
Одесситы восстановили стихийный мемориал у Генконсульства РФ, разгромленный радикалами

Одесситы восстановили стихийный мемориал у Генконсульства РФ, разгромленный радикалами

Одесситы восстановили стихийный мемориал у Генконсульства РФ, разгромленный радикалами
  • Фото: Архип Верещагин / ТАСС

    • Жители Одессы вновь принесли к зданию Генконсульства РФ цветы и записки с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ту-154.

    Так одесситы ответили радикалам из «Правого сектора», которые минувшей ночью устроили погром у здания Генконсульства, сообщает «Таймер».

    Радикалы, напомним, убрали и выкинули принесенные за три дня траурные цветы и свечи. Погром в запрещенной группировке назвали «генеральной уборкой».

    Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, потерпел крушение над Чёрным морем. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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