Одесситы восстановили стихийный мемориал у Генконсульства РФ, разгромленный радикалами

Жители Одессы вновь принесли к зданию Генконсульства РФ цветы и записки с соболезнованиями в связи с крушением самолета
Таймер».
Ту-154.
Радикалы, напомним, убрали и выкинули принесенные за три дня траурные цветы и свечи. Погром в запрещенной группировке назвали «генеральной уборкой».
потерпел крушение над Чёрным морем. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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